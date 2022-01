Mehrere Tonnen faire Orangen aus Süditaliensind schon im Dezember über das AllerWeltHaus Hagen direkt von der Menschenrechts-Initiative SOS Rosarno nach Hagen gebracht worden. Die Aktion unterstützt den Fairen Handel, für die Bauern in der kalabrischen Region und vor allem die oft aus Afrika stammenden Erntehelfer. Sie arbeiten durch den Preisdruck der Konzerne und Großabnehmer nur für einen Hungerlohn auf den Plantagen und leben in menschenunwürdigen Behausungen nahe der Felder. Allein aus Hagen konnten im Dezember 2500 Euro nach Kalabrien zurück gespendet werden. Anfang Februar kommt die nächste Orangenlieferung im AllerWeltHaus an.