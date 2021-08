Faire Tüten sollen für Platz sorgen

Es wird Monate dauern, bis das Café Mundial, der Weltladen und der Kulturbetrieb im Allerwelthaus die Arbeit wieder aufnehmen können. In einem ersten Schritt müssen die Räume aufwändig getrocknet und dann renoviert werden. Um dafür Platz zu schaffen, werden jetzt Solidaritätstüten verkauft. Das sind Päckchen verschiedener Größen mit Fairtrade-Waren, die beim Unwetter nicht beschädigt wurden. Es geht um Kaffee, Tee, Schokolade, Bio-Lebensmittel, Wein, Öl oder Gewürze. Auch Kunsthandwerk ist dabei. Die Tüten werden am Freitag von 10 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr vorm und im Allerwelthaus verkauft.