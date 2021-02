Falsche Dachdecker festgenommen

Ältere Bewohner der Häuser stimmten teilweise zu. Die vermeintlichen Dachdecker taten auch so als würden sie etwas reparieren, verlangten danach hohe Preise - ohne Rechnung oder vorab erstellten Vertrag. Das kam jemandem komisch vor, er rief die Polizei. Die konnte die jungen Männer am Freitagmorgen festnehmen. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich vor solchen Maschen. Die Täter gehen unabhängig von der handwerklichen Leistung immer ähnlich vor. In einem bestimmten Zeitraum tauchen Personen an mehreren Adressen auf und sprechen Hausbesitzer aktiv auf Schäden an.

Die Polizei Hagen rät in solchen Fällen:





- Seien Sie kritisch mit "Haustürgeschäften" oder spontanen Angeboten möglicher Handwerker





- Lassen Sie sich von offiziellen Firmenaufschriften auf Fahrzeugen nicht beirren und notieren Sie sich im Zweifelsfall den Firmennamen und das Kennzeichen





- Schließen Sie keine Verträge ab, ohne diese vorher gelesen und inhaltlich verstanden zu haben. Gleiches gilt für Rechnungen, prüfen Sie ob diese rechtskonform ist und die aufgeführten Leistungen auch tatsächlich ausgeführt worden sind





- Wenden Sie sich an Nachbarn oder Angehörige, wenn sie Zweifel an der Glaubwürdigkeit haben und verständigen Sie im Zweifelsfall die Polizei