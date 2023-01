Falsche Kanalarbeiter

In Hagen hat es in den letzten Tagen mehrere Anrufe dieser Art gegeben, berichten Polizei und WBH. Die Anrufer behaupten, im Auftrag der Stadt Arbeiten an den Abwasserleitungen vornehmen zu müssen. Die Anrufer melden sich vorzugsweise bei älteren Leuten.

Am Ende läuft es darauf hinaus, dass unnötige arbeiten gemacht werden, und für die werden absurd hohe Rechnungen gestellt. Polizei und WBH weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Firmen nicht im Auftrag der Stadt arbeiten. Sie raten, keine Aufträge zu erteilen und keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen.