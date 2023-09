Falsche Schornsteinfeger

Laut Polizei schellten sie Donnerstag gegen 11 Uhr bei einer 89-jährigen Frau in der Goebenstraße. Sie behaupteten, dass der Kamin repariert werden muss. Sie würden das für 20 Euro übernehmen. Einer der Gauner führte die Seniorin in den Garten, um ihr den vermeintlichen Schaden von außen zu zeigen. Der andere blieb in der Wohnung und machte sich über die Schmuckschatullen der Frau her. Kurz darauf hauten die beiden ab und die Seniorin bemerkte, dass ihr Schmuck fehlte.