Falscher Arzt

Der 33-jährige Angeklagte Ozan K. soll sich im Zeitraum von Juni 2019 bis zum Januar 2021 in Hagen zu Unrecht als Arzt ausgegeben haben. Zu den Vorwürfen gehört auch, dass er in fünf Fällen gefälschte Urkunden vorgelegt und insgesamt knapp 272.000 Euro an ärztlichen Honoraren abgerechnet haben soll. Geschädigte waren zum Beispiel das Rote Kreuz und auch die Stadt Hagen mit denen er ab Mitte 2020 auch die Durchführung von Covid-19-Tests organisiert haben soll. Die Hauptverhandlung vor dem Hagener Landgericht beginnt am 5. Oktober.