Falscher Arzt

Der falsche Arzt war also vom DRK angestellt worden. An seine "organisatorischen und adminstrativen Aufgaben zur Bekämpfung des Covid-19-Virus" kam er, weil das Rote Kreuz den Arzt bereitgestellt hatte, als es um die Zusammenarbeit mit der Stadt in Sache Impfung ging.

Am 30ten Dezember sei die Stadt von der Bezirksregierung informiert worden, dass die Approbationsurkunde gefälscht ist. Die Stadt habe das DRK sofort informiert und aufgefordert, die Person aus dem Verkehr zu ziehen. Außerdem hat die Stadt sämtliche Mail- und Handyzugänge gekappt, Schlüssel und Arbeitsunterlagen eingefordert und dem falschen Arzt Hausverbot erteilt.