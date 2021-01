Falscher Hagener Arzt in Haft

Die Staatsanwaltschaft geht vorläufig von einem Schaden in Höhe von 225 000 Euro aus. Der Beschuldigte war seit Mitte 2020 im Auftrag des Deutschen Roten Kreuzes für die Stadt in der Pandemiebekämpfung tätig. Er hatte sich schon vorher als Bezirksarzt beim DRK betätigt, obwohl er kein Arzt ist. Wegen der Höhe des Schadens, noch offener Bewährungsstrafen und der sich daraus ergebenden Fluchtgefahr muß der 32-Jährige nun in Haft. Er wird heute noch dem Haftrichter vorgeführt.