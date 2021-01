Falscher Pflegedienst

Ein unbekannter Mann klingelte gestern um 12 Uhr bei einer älteren Frau in der Eppenhauser Straße. Er schaute sich kurz in der Wohnung um und verließ diese dann wieder. Die 95-Jährige bemerkte, dass eine Geldbörse mit dreistelligem Geldbetrag fehlte. Der zweite Trickbetrug passierte in der Brüderstraße. Ein unbekannter Mann besuchte dort gegen 15 Uhr eine 90-Jährige. Nach einem kurzen Gespräch verschwand er wieder. Anschließend fehlten zwei Schmuckstücke. Ob es sich in den beiden Fällen um denselben Täter handelt, ist noch unklar.





Erste Tat: Männlich, 30-40 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, etwa 1,80 Meter groß, schlanke Statur, schmales Gesicht, dunkle, kurz rasierte Haare, komplett schwarz, unter anderem mit einem Mantel, bekleidet und führte eine schwarze Aktenmappe mit sich.

Zweite Tat: Männlich, ca. 35-45 Jahre alt, war unter anderem mit einem beigen Jackett bekleidet.