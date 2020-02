Falscher Polizist

Am 28. Oktober rief der Unbekannte eine 80-jährige Seniorin an und forderte eine hohe dreistellige Geldsumme, sowie die EC-Karte der Frau. Anschließend wurde an einem Bankautomaten in der Bahnhofsstraße mehrfach versucht, mit der Karte Bargeld abzuheben - ohne Erfolg. Eine Kamera zeichnete den Versuch auf. Bei Hinweisen wendet euch an die Polizei (Nummer 02331 - 986 2066).

© Polizei NRW Hagen © Polizei NRW Hagen