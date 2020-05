Falscher Polizist beklaut Mann

Die Tat passierte um 23:50 Uhr an der Straßeneinmündung Boeler Straße. Der Unbekannte wies sich gegenüber eines 64-Jährigen als Polizist aus. Er fragte, ob der Mann Drogen bei sich habe und wollte dann seinen Personalausweis sehen. Als der Hagener sein Portmonaie zückte, griff der falsche Polizist zu und floh in Richtung Alexanderstraße. Bei Hinweisen wendet euch wie immer an die Polizei (Nummer: 02331 986 2066).





Täterbeschreibung: Der 64-Jährige beschrieb den Räuber als schlank, zirka 30 Jahre alt und mit einer Körpergröße von 180 - 185 cm. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit zwei weißen Querstreifen, sowie eine dunkle Hose.