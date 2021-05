Falschgeld für Laptop

Das ist am Samstag in Haspe passiert; ein junger Mann wollte seinen Laptop verkaufen und hatte den über eine Onlineplattform angeboten. Man traf sich in Haspe am Quambusch. Beim Bezahlen merkte der Verkäufer, dass die 50-Euroscheine erstens heller waren als gewohnt und zweitens ein ungewohntes Papiergefühl hatten. Als der das dem Käufer sagte, wurde der nervös und ergriff die Flucht.

Eine Beschreibung des Mannes gibt es auf unserer Homepage.