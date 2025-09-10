Familientag bei Phoenix Hagen

Der Familientag startet mit einem Grundschul-Basketball-Turnier. Anschließend gibt es eine Autogrammstunde, für Fotos, Unterschriften und launige Fachsimpeleien. Am Nachmittag gehen dann auch die großen Jungs auf Korbjagd. Um 14 Uhr trifft der SV Haspe auf die BG Olpe/Siegen Um 18 Uhr spielt dann Phoenix gegen gegen den langjährigen Rivalen aus Gießen. Zwischen den beiden Spielen gibt es ein Kids-Match, auf das sich Fans und Verantwortliche immer wieder aufs neue freuen. Tickets gibt es online oder vor Ort an der Halle.