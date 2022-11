Farid freut sich aufs Heimspiel

Der Hagener Illusionist Farid hat sich für sein Heimspiel ein besonderes Datum ausgesucht. Er ist am 23. Dezember in der Stadthalle. Statt Blau unterm Baum - Blau in der Stadthalle vorneweg. Farid ist auf Tour - über 50 Termine - der Hagener ist der letzte in diesem Jahr. Das Publikum sei gerade aktuell sehr dankbar für Ablenkung und Unterhaltung.