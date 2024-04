Die Fashion Revolution Week weist auf die oft lebensgefährlichen Arbeitsbedingungen in den Textilfabriken zum Beispiel in Asien hin. Auslöser für die weltweite Protestwoche war der Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesh 2013, bei dem tausende Menschen getötet und verletzt wurden. Am Mittwoch (24.4.) um 19 Uhr gibt es im Allerwelthaus einen Vortrag mit dem Titel "Der wahre Preis der Mode", am Donnerstag eine Führung über das Gelände der ehemaligen Textilfabrik Elbers. Am Samstag findet dann in der Villa Post eine Kleidertauschbörse statt, anschließend gibt es einen Spielfilm zum Thema.