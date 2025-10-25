Navigation

FC Bayern im Stau: Anpfiff in Gladbach verschoben

Veröffentlicht: Samstag, 25.10.2025 14:56

Der FC Bayern wird auf dem Weg ins Gladbacher Stadion aufgehalten. Deshalb kann das Bundesliga-Match nicht wie geplant beginnen.

Mönchengladbach (dpa) - Das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern muss später beginnen als geplant. Weil der deutsche Fußball-Rekordmeister aus München auf dem Weg ins Stadion durch einen Stau aufgehalten wurde, wird die Partie um 15.45 Uhr statt um 15.30 Uhr beginnen. Das teilten die Gäste aus Bayern bei X mit. Das einstige Spitzenspiel der 1. Liga ist am achten Spieltag das Duell des Tabellenletzten gegen den Spitzenreiter.

