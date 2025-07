FC Bayern meldet «erfolgreiche» Operation bei Musiala

München (dpa) - Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala ist zwei Tage nach seiner schweren Verletzung am linken Bein bei der Club-WM in den USA operiert worden. Nach Angaben des FC Bayern München verlief der Eingriff erfolgreich. Der 22 Jahre alte Offensivspieler hatte sich beim 0:2 im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain am Samstag in Atlanta eine Luxation (Ausrenkung) des Sprunggelenks und einen Wadenbeinbruch zugezogen.

Musiala war am Sonntag getrennt von der Mannschaft nach München zurückgeflogen worden. Er soll bereits Dienstag mit den ersten Reha-Einheiten beginnen, wie der deutsche Rekordmeister mitteilte. Die genaue Ausfallzeit ist offen. Er werde «die nächsten Monate nicht zur Verfügung stehen», hieß es vage in der Vereinsmitteilung.

«Diese schwere Verletzung und der lange Ausfall sind ein echter Schock für Jamal und uns alle. Das trifft den FC Bayern. Jeder weiß, wie immens wichtig Jamal für unser Spiel ist und was für eine zentrale Rolle er für unser Team hat», hatte Sportvorstand Max Eberl nach der Verletzung geäußert.

Musiala hatte sich in Atlanta kurz vor der Halbzeit in einer Aktion gegen PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma verletzt. Der Italiener hechtete nach dem Ball und klemmte den Unterschenkel des Bayern-Profis dabei ein. Der linke Fuß von Musiala stand anschließend seitlich ab. Schon allein diese Bilder hatten auf eine schlimme Verletzung hingedeutet.