FDP kritisiert Schulamt

In den Osterferien hatte das Schulamt eine Begehung gemacht, um sich die Sache aus der Nähe anzusehen. Die Elternpflegschaft empfand das als ein Vorgehen hinterrücks, damit Schüler und Eltern nichts mitbekommen. Denn tauschen wollen die auf keinen Fall.

Die FDP sagt: Aktionen wie diese taugen nur dazu, die Unsicherheit bei Eltern, Schülern und Lehrern zu vergrößern. Zudem sei die Verwaltung vorgeprescht, obwohl ein Auftrag der Politik noch nicht vorlag.

In der Sache hat die FDP aber bislang keinen eindeutigen Standpunkt: In der Diskussion um einen neuen Schulentwicklungsplan dürfe es keine Denkverbote geben, sagt die schulpolitische Sprecherin Katja Graf. Sie mahnt: Das Schulamt solle an seinem Kommunikationsverhalten arbeiten.