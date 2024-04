Ferienkurs bei Bilstein in Hohenlimburg

HOLIDAYS @ BILSTEIN GROUP

Der zweitägige Kurs fand unter dem Namen "HOLIDAYS @ BILSTEIN GROUP" in Hohenlimburg statt. Adriana Krasevec ist dort Ausbildungsleiterin und hat das Projekt in die Wege geleitet. Geplant und durchgeführt wurde es jedoch von mehreren Auszubildenden aus den Bereichen Elektronik, IT, Industriemechanik und Verfahrenstechnik. Sie haben den sechs Teilnehmern zwischen 12 und 14 Jahren einen Einblick in ihre verschiedenen Ausbildungsberufe gegeben und Grundwissen vermittelt.

Im praktischen Teil konnten die Teilnehmer sich dann ausprobieren. Die Firma hatte zuvor einen Kran gebaut, welchen die Jugendlichen selbst programmieren durften. Ebenfalls wurde ein aus Lego Mindstorms gebauter Gabelstapler zur Verfügung gestellt. Hierfür mussten die Teilnehmer Leiterplatten löten und einen Dorn feilen, womit der Gabelstaplerroboter ausgerüstet wurde.

Im Praxistest sind dann kleine Probleme aufgetreten, welche die Jugendlichen durch ihr Gelerntes selbst lösen konnten.

Das Feedback war durchweg positiv und alle würden an solch einem Kurs wieder teilnehmen. Diesen möchte die BILSTEIN SERVICE GmbH deshalb in Zukunft wieder anbieten.

Technikförderung bietet eine Vielzahl an Ferienkursen

Die Technikförderung Südwestfalen bietet in verschiedenen Kooperationen eine Vielzahl an Kursen im Bereich der MINT-Förderung (Mathematik Informatik Naturwissenschaften Technik) an, um Jugendlichen Berufe aus diesem Bereich näherzubringen und dem Vorurteil, MINT-Berufe seien Männerberufe, entgegenzuwirken.