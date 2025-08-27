Ferienprojekt Technik

Begonnen hat der Ferienkurs, indem die Schüler sich am ersten Tag ihren eigenen Controller bauten und programmierten, dadurch lernten sie wie so ein Gamingcontroller überhaupt funktioniert. Am nächsten Tag fingen sie an, mit den Controllern ein Spiel zu spielen - aber auch, ihr eigenes Spiel zu programmieren.

Das Technikzentrum will so auch darauf hinweisen, welche berufliche Möglichkeiten es im Bereich IT und Elektrotechnik gibt. Insgesamt geht es auch darum die Technikkompetenz der Schüler zu fördern.