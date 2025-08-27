Ferienprojekt Technik
Veröffentlicht: Mittwoch, 27.08.2025 14:09
Kinder ab der 8.Klasse konnten in der vergangenen Woche Controller für Computerspiele selbst bauen und anschließend ein Spiel programmieren. Das Technikzentrum Hagen hatte sich diese 3-tägige Aktion ausgedacht und Hagener Kinder dazu eingeladen.
Begonnen hat der Ferienkurs, indem die Schüler sich am ersten Tag ihren eigenen Controller bauten und programmierten, dadurch lernten sie wie so ein Gamingcontroller überhaupt funktioniert. Am nächsten Tag fingen sie an, mit den Controllern ein Spiel zu spielen - aber auch, ihr eigenes Spiel zu programmieren.
Das Technikzentrum will so auch darauf hinweisen, welche berufliche Möglichkeiten es im Bereich IT und Elektrotechnik gibt. Insgesamt geht es auch darum die Technikkompetenz der Schüler zu fördern.
Die Leiterin des Technikzentrums, Tharsika Sivalingam erzählt, wie sie den Kurs wahrgenommen hat:
Auch die Kinder waren begeistert und haben uns erzählt wie sie den Kurs wahrgenommen haben und was ihnen am besten gefallen hat: