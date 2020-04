Fernuni forscht zu Homeoffice

Bis jetzt geht die Forschung davon aus, dass ein Mix aus Homeoffice und Anwesenheit im Unternehmen am besten ist. Die Fernuni Hagen will die Sache aber jetzt genauer erforschen. Viele sind das erste mal im Homeoffice, andere jetzt dauerhaft. Das Lehrgebiet Arbeits- und Organisationspsychologie hat einen Fragebogen ausgearbeitet und bitte die Hagener, sich an der Studie zu beteiligen. Die dauert rund 5 Minuten und ist über einen Link auf unserer Homepage erreichbar.

Der Link: https://ww2.unipark.de/uc/homeoffice_2020/?a=3