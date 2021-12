Fernuni forscht zum Zusammenleben

Wie sieht das Zusammenleben in unserer Stadt denn nun - ganz objektiv betrachtet - aus? Zwei Fernuni-Forscherinnen wollen diese Frage beantworten. Es geht in der Studie darum herauszufinden, wie das Zusammenleben in Hagen erlebt wird - und was die größten Herausforderungen für das Zusammenleben sind.

© Rathausgalerie Hagen