Fernuni hilft anderen Unis

Womit starten? Wie den Überblick behalten? Wie sicherstellen, daß das spezifische Angebot auch zur eigenen Hochschule paßt? Dabei beraten die Fernuni-Experten. Gemeinsam mit dem Hochschulforum Digitalisierung wird dazu jetzt eine Community gegründet - Starthilfe für das Corona-Semester. Dabei geht es um die Vernetzung der Hochschulen und um einen gemeinschaftlichen Austausch. Der Kick off findet am Mittwoch (8. April) statt: um 10 Uhr in Adobe Connect, Links dazu:





https://fernuni.de/cop-kickoff





Zum vorherigen Prüfen der Einstellungen:





https://fernuni.de/ac-technik