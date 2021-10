Fernuni-Patch im All

Maurer hat von 2002 bis 2006 an der Fernuni studiert. Und zwar Wirtschaftswissenschaften für Ingenieure und Naturwissenschaftler. Maurer versteht sich auch als Botschafter für die Raumfahrt, er möchte die Öffentlichkeit für das Thema begeistern und will über seine Zeit auf der ISS in den sozialen Medien berichten.