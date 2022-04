FESH bekommt HS Vorhalle

Die FESH will ihre private Gesamtschule vom Schulzentrum Wehringhausen nach Vorhalle verlagern. In Wehringhausen soll dann die vierte städtische Gesamtschule in unserer Stadt entstehen. Neben der Hauptschule wird auch der Hausmeisterbungalow mit verkauft. Das Geschäft soll bis Ende des Jahres ausgeführt sein. Die SPD hat gegen den Plan gestimmt.