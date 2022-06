Festival-Sommer 2022: Welches ist euer Lieblings-Festival?

Nach zwei Jahren Pandemie-Pause gibt es in 2022 endlich wieder Festivals und Open-Air-Konzerte vor zehntausenden Menschen. Egal welche Musikrichtung: für jeden ist in diesem Sommer wieder etwas dabei. Auch die Mega-Festivals, wie wir sie kennen, laufen in diesem Jahr wieder an. Daher wollen wir von euch wissen: Habt ihr ein Lieblings-Festival? Stimmt bei unserer Umfrage ab.