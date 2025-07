Festivals 2025: Diese Events gibt es noch in diesem Jahr

Zeltfestival Ruhr

Das Zeltfestival Ruhr ist eine jährliche Veranstaltung, die in Bochum am Kemnader See stattfindet. Das Kultur- und Musikfestival, das in großen weißen Zelten am Kemnader See abgehalten wird, bietet eine vielfältige Mischung aus Konzerten, Comedy, Kabarett und anderen kulturellen Veranstaltungen. Künstler aus verschiedenen Genres treten auf. Vom 22. August bis 7. September werden viele Stars an den Kemnader See reisen und für besondere Tage auf dem Gelände sorgen. In diesem Jahr sind wir auch dabei und zeigen euch einige Konzerte und Shows.

23. August 2025: Bosse auf dem Zeltfestival Ruhr - Tickets hier

25. August 2025: Cindy aus Marzahn auf dem Zeltfestival Ruhr - Tickets hier

26. August 2025: Samu Haber auf dem Zeltfestival Ruhr - Tickets hier

27. August 2025: Atze Schröder auf dem Zeltfestival Ruhr - Tickets hier

4. September 2025: Leony auf dem Zeltfestival Ruhr - Tickets hier

Wacken Open Air

Für Heavy Metal Fans aller Nationen steht zwischen dem 30. Juli und 2. August das schlammreichste Highlight im deutschen Festivalkalender an: Wacken! Das berühmte Festival im Dorf Wacken (knapp über 2000 Einwohner) wird wieder zur Bühne des weltweit bekannten Heavy-Metal-Festivals. Rund 85.000 Fans werden erwartet, das Festival ist natürlich längst ausverkauft. Headliner sind Guns N' Roses. Daneben stehen auch Auftritte von Papa Roach oder Machine Head an.

San Hejmo

Nach Parookaville ist am Flughafen Weeze vor San Hejmo. Das zweite Festival am Airport Weeze findet am 15. und 16. August statt. Fokus bei diesem Festival liegt auf den Auftritten von deutschsprachigen Künstlern verschiedener Musikgenres, wie Pop, Hip Hop, Rap oder elektronischer Musik. Headliner sind unter anderem Sido, Clueso oder Zartmann.

Für diese NRW-Festivals gibt es schon Karten für 2026

Der Festivalsommer neigt sich nach den Monaten Juni und Juli schon dem Ende entgegen. Klar ist aber auch, dass bei den Festivals, die wir euch hier vorgestellt haben, es schon Tickets fürs kommende Jahr 2026 gibt. Unsere Empfehlungen seht ihr hier.

Rainbow Festival

Das Rainbow Festival verwandelt am 27. Juni 2026 den Fühlinger See in Köln in ein pulsierendes Farbenmeer, wenn das Event seine Tore öffnet. Von 12:00 Uhr mittags bis 22:00 Uhr abends erwartet die Besucher ein buntes Line-Up. Im Eröffnungsjahr des Festivals haben die Veranstalter unter anderem Kamrad, No Angels, Alle Farben, David Puentez oder Felix Jaehn für das Rainbow Festival gewinnen können. Auf zwei Bühnen - der Sunshine und Aqua Stage - werden die Top-Stars den ganzen Tag über auftreten. Hier für Tickets klicken.

Parookaville Festival

Das Parookaville Festival in Weeze gilt als eines der größten seiner Art. Jährlich entsteht auf dem Flughafengelände eine beeindruckende Festivalstadt, inspiriert von der fiktiven Figur Bill Parooka. Im Jahr 2026 wirds in die elfte Ausgabe gehen.

Das Parookaville-Festival findet vom 17. bis 19. Juli 2025 auf dem Airport Weeze-Gelände statt.

Summerjam Festival

Das Summerjam Festival findet - wie das Rainbow Festival - am Fühlinger See statt. Hier kommen vor allem Reggae-, Dancehall-, Afrobeat- und Hip-Hop-Fans auf ihre Kosten. Vybz Kartel, ein Star der Szene, gibt sein einziges Europa-Konzert auf dem Summerjam in Köln. Andere Topacts sind unter anderem K.I.Z, Shenseea oder Davido.

Das Summerjam Festival findet 2026 voraussichtlich wieder Anfang Juli statt.

Juicy Beats Festival

Im Dortmunder Westfalenpark gibt es - wie in jedem Jahr - das Juicy Beats-Festival. 2025 kamen über 40.000 Musikfans, ähnlich viele könnten es auch in 2025 werden. Das Line Up war ein bunter Mix aus verschiedenen Genres. Neben Zartmann oder Montez kamen auch Alexander Marcus, Roy Bianco & Die Abbruzati Boys. Elektronische Highlights setzten unter anderem Ante Perry und Juliet Sikora.

Das Juicy Beats findet 2026 voraussichtlich Ende Juli statt - eine finale Entscheidung steht allerdings noch.