Festivals abgesagt

In diesem Sommer müssen wir auf lieb gewordene Veranstaltungen in Hagen verzichten. Die Stadt hat das Sommerfestival Muschelsalat abgesagt, auch das Kulturfestival SchwarzWeißBunt fällt aus. In diesem Zusammenhang gibt es auch kein Vielfalt tut gut-Festival am Allerwelthaus.

