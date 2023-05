Festliche Tage Barocker Musik 2023

Bald finden die Festliche Tage Barocker Musik statt. Das Hagener Kammerorchester gibt es jetzt seit 75 Jahren, sie veranstalten nun die Festlichen Tage Barocker Musik zum 15. Mal. Das Hagener Kammerorchester spielt Musik von Bach, Vivaldi und anderen Musikern aus der Zeit. Das in 3 Konzerten im Mai, Juni und September jeweils. Begleitet wird das Streichorchester von Musikern aus Tschechien aber auch von Bläsern aus der Region. Nach der Corona Pandemie erhofft sich das Orchester mit den Festspielen neue Zuschauer zu gewinnen und vor allem die jüngere Generation von Barockmusik zu begeistern. Die Konzerte finden am 14. Mai, am 4. Juni und am 24. September statt.

