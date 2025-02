Festnahme im Fall Kosta

Im Fall Kosta meldet die Polizei eine Festnahme. Es geht um den 80-Jährigen Mann, der am Silvesterabend des Jahres 2022 in seiner Wohnung am Bodelschwinghplatz von bislang unbekannten Tätern überfallen worden. Die Tat hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt.

