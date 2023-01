Feuer im Hochschulviertel

Das Feuer Samstagfrüh in einem Zweifamilienhaus im Hochschulviertel war offenbar ein versuchter Mord. Eine 28-Jährige Frau befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Sie soll am Silvestermorgen einen Brand in ihrer Wohnung an der Gluckstraße gelegt haben.

© zef art - stock.adobe.com