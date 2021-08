Feuer in der alten Molkerei

Gegen 12:10 bekam die Polizei die Meldung von dem Brand. Außerdem bekam sie vor Ort die Information, dass ein Mann das Gebäude kurz vor dem Ausbrechen des Feuers fluchtartig verlassen hatte. Er sei in Richtung Innenstadt gelaufen, sagten zwei Zeugen. Aufgrund der Beschreibung konnte eine Streife einen 27-Jährigen als Tatverdächtigen in der Nähe antreffen. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, es wird aber noch ermittelt, ob er mit dem Brand in Zusammenhang steht.