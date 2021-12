Feuer in der Innenstadt

Das Feuer war in einer Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses an der Schulstraße ausgebrochen. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, brannte die Wohnung schon in voller Ausdehnung. Eine Familie mit drei Kindern musste per Drehleiter aus dem dritten Stock gerettet werden, dabei verletzte sich auch ein Feuerwehrmann.

Auch aus dem vierten Stock mussten zwei Leute mit der Drehleiter gerettet werden. Der Bewohner der betroffenen Wohnung hatte sich selbst ins Freie gerettet, auch er kam zunächst ins Krankenhaus.

Das Haus ist vorerst unbewohnbar, ein Mitarbeiter der Stadt hat Unterkünfte für die betroffenen Menschen besorgt. Die Brandursache wird von der Kripo ermittelt.