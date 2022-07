Feuer in Elsey

Das Feuer schlug aus einer Wohnung Richtung Dachgeschoss. Im ganzen Gebäude gab es eine erhebliche Rauchentwicklung.





Mittlerweile ist das Feuer gelöscht, die Freiwillige Feuerwehr ist noch vor Ort, um Nachlöscharbeiten zu übernehmen und die Brandwache zu halten.





Zwei Verletzte mussten in Krankenhäuser gebracht werden. wurde in Hagen ins Krankenhaus gebracht, ein zweiter mit dem Hubschrauber in ein andere.