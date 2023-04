Feuer in Kabel

Der Feuerwehreinsatz in Kabel wird noch einige Zeit dauern. Dort brennt es es seit gestern in einem Silo am Biomasse-Kraftwerk der Mark E. In dem Silo wird Holz gelagert, das ist in Brand geraten und wird nach und nach aus dem Silo geholt und gelöscht. Die Arbeiten könnten eine Woche dauern, viele Retter sind im Einsatz. Zwischendurch werden auch immer wieder freiwillige Feuerwehren per Sirenenalarm zum Einsatz gerufen.

© Alex Talash