Feuer in Oberhagen

Ein Lagerhallenbrand in Oberhagen hat in der Nacht zu Samstag Polizei und Feuerwehr beschäftigt. Gegen 2 Uhr entdeckte ein Streifenwagenteam der Polizei bei der Vorbeifahrt an der Frankfurter Straße die Flammen aus einer Lagerhalle der Firma Putsch. Als die Feuerwehr eintraf, brannte es im Inneren der Halle bereits lichterloh und die Flammen bahnten sich gerade ihren Weg durch das Dach.

© Alex Talash