Feuer in Vorhalle

In Vorhalle hat es in der letzten Nacht schon wieder gebrannt. Ein Auto und ein Kleintransporter standen lichterloh in Flammen. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Beide Fahrzeuge standen etwa 30 Meter voneinander entfernt. In beiden Fällen konnte die Hagener Feuerwehr Schlimmeres verhindern.

© Alex Talash