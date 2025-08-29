Feueralarm im Teamhotel stört Nachtruhe der Basketballer

Tampere (dpa) - Ein Feueralarm im Teamhotel hat die Nachtruhe der deutschen Basketballer bei der EM im finnischen Tampere gestört. In der Nacht zum Freitag kam es kurz vor 1.00 Uhr zu einem Alarm - im Anschluss verließen mehrere Profis der deutschen und schwedischen Mannschaft das Hotel in Bahnhofsnähe, wie ein Video des Rechteinhabers MagentaSport zeigt.

Die Situation, bei der diverse Feuerwehrautos mit Blaulicht bereits vor dem Hotel vor Ort waren, stellte sich später als Fehlalarm heraus. Neben Deutschland und Schweden wohnen auch die Basketball-Teams aus Litauen, Montenegro und Großbritannien in jenem Hotel, das nur rund 500 Meter von der Nokia Arena entfernt ist.

Frühe Spiele in Tampere

Für das deutsche Team ist der Alarm in dieser Nacht besonders ärgerlich, weil Dennis Schröder und Co. für die Spiele an diesem Wochenende ihren Rhythmus umgestellt haben. Gegen Schweden am Freitag und Litauen am Samstag wird jeweils um 12.30 Uhr (MESZ/Ortszeit 13.30 Uhr) und damit ungewöhnlich früh angefangen.

Schröder, weitere Profis und Trainer Alan Ibrahimagic hatten betont, dass es sich nicht um die Lieblingszeit des Teams handle. Ibrahimagic wird auch gegen Schweden und Litauen den erkrankten Bundestrainer Alex Mumbru vertreten. Mumbru liegt nach einem «akuten Abdomen» an diesem Montag in einem Krankenhaus in Tampere. Wann er zurückkehrt, ist offen.