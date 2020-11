Neben der Kapelle Zum Guten Hirten auf dem Tücking standen 80 Strohballen in Flammen, als die Einsatzkräfte ankamen. Die Löscharbeiten dauerten dort bis 4 Uhr morgens. Unterdessen brannte gegen 3 Uhr in der Büddingstraße ein Papiercontainer, und noch etwas später - gegen 5 Uhr - wurden die Rettungskräfte in die Neue Straße gerufen. Dort brannten 100 Quadratmeter Grünschnitt auf dem Gelände eines Schrotthandels. Der Verdacht, daß sich ein Feuerteufel in Haspe herumtreibt, drängt sich auf - jedenfalls kann in allen Fällen Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, und die Polizei ermittelt.