Feuerwehr kämpft mit Regen

Starke Regenfälle am Abend und in der Nacht sorgen für etliche Einsätze der Feuerwehr. Die Hohenlimburger Straße ist in den tiefen Lagen überschwemmt, für den Autoverkehr ist es schwer, dort noch durchzukommen.

© Ralf Schaepe