Feuerwehr lobt Ehrenamtler

Es gab den Brand in der Frankstraße - und dann mehrere Paralleleinsätze. Bei vielen Einsätzen steigt der Bedarf an Koordinierung stark an, dazu mussten die Hagener wegen der Rauchentwicklung gewarnt werden.

Dabei sind zahlreichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aktiv geworden. Sie halfen direkt vor Ort mit oder besetzten die Feuerwachen. Außerdem rückten die Freiwilligen zu acht weiteren Brandeinsätzen aus.

Hagens Feuerwehr lobt die Einsatzkraft und die Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen - und nennt dabei auch das Technische Hilfswerk, sie hätten "unermüdlich gearbeitet".