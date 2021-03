FFF mit dem Fahrrad

Die Veranstalter von Fridays For Future und den Falken sind mehr als zufrieden! Über 60 Leute mit Fahrrädern, Transparenten und sogar einem Tannenbaum haben am Nachmittag für die Einhaltung des 1,5 Grad-Klimaziels demonstriert. Das Ganze eben als Fahrrad-Demo. Ziel war der Wilhelmsplatz in Wehringhausen.