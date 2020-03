Fiese Corona-Abzocke

Wenn jemand anruft und kostenpflichtige Tests ankündigt, sofort auflegen. Und am besten Arzt oder Gesundheitsamt fragen, ob ein Test angeordnet wurde. Die Haustür nur vorsichtig öffnen und auf keinen Fall Geld abgeben. Keine Fremden in die Wohnung lassen und im Zweifelsfall unbedingt die 110 anrufen. Eine andere Abzocke-Masche: Die vermeintliche Corona-Karte. Im Netz kursiert sie zur Zeit und zeigt angeblich in Echtzeit an, wo Infektionen registriert sind. Öffnet man die Karte, hat man Schadsoftware auf dem Rechner, die z. B. Passwörter ausliest. Und: Auch die Seite "Soforthilfe für Corona" , auf der man angeblich sofort 30 000 Euro bekommen kann, ist nur eins: Ein dicker Fake!