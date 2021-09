Film über Inklusion

Mit finanzieller Unterstützung der Aktion Mensch haben die Macher zwei Jahre lang Hagener Inklusionsklassen mit all ihren Herausforderungen begleitet. Daraus ist der Film entstanden. Er hat am Samstag (4.9.) um 18 Uhr Premiere im Kino Babylon des Kulturzentrums Pelmke. Der Verein Veex für erfahrungsorientiertes Lernen hat seinen Sitz am Marienhof in Delstern. Seit neuestem freut sich das Team aber auch über einen zweiten Anlaufpunkt - und zwar in der ehemaligen Jugendbildungsstätte in Berchum. Besonders, weil der Fußweg zum Marienhof durch das Hochwasser zerstört wurde, ist der neue Sitz in Berchum eine gute Nachricht für das Veex-Team.