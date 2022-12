Film zum Parking Day in Wehringhausen ist da

Mit dem Parking Day hat sich Wehringhausen im September Platz gemacht. Jetzt ist der Film zum ersten Event dieser Art in Hagen draußen. Zu sehen bei YouTube, Facebook oder Instagram. Beim Parking Day soll gezeigt werden, wieviel Fläche in unserer Stadt als Parkplatz genutzt wird - und was man damit alles machen könnte.

© Ralf Schaepe