Filmprominenz in der Stadthalle

Einen beachtlichen Auflauf an Filmprominenz gab es Samstag Abend in der Stadthalle Hagen. Bernhard Steinkühler hatte es wieder hinbekommen, eine ganze Riege bekannter Schauspieler zu seinem Kurzfilmfestival "Eat my shorts" zu lotsen.

© Ralf Schaepe