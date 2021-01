Finanzielle Situation beim AKH

„Als Krankenhaus sind wir in der Pandemie Opfer und Retter zugleich.“ Das sagt Maren Esser vom Allgemeinen Krankenhaus in Hagen. Sie bezieht sich dabei auf eine Mitteilung der Krankenhausgesellschaft NRW, laut der vielen Krankenhäusern wegen der vielen Corona-Patienten das Geld ausgeht. Wie drastisch die finanziellen Folgen sein werden, kann noch nicht gesagt werden, so Esser.





