Finanzspritzen für die Städten sollen länger laufen

Mit Hilfe des Kommunalinvestitionsgesetzes gibt es zum Beispiel 4,5 Mio Euro für die energetische Sanierung der Rathausfassade. Viele andere Projekte liegen eigentlich noch in der Pipeline. Das Problem: Die Baukonjunktur läuft so auf Hochtouren, dass man schlicht keine Baufirmen findet, die einen großen Auftrag ausführen können - oder aber, sie fordern zu hohe Preise, weil sie es fordern können. Außerdem waren im Zuge der Flüchtlingskrise die Planungsabteilungen so ausgelastet, dass die nicht alle Pläne zeichnen konnte. Der Bund hat das im Prinzip eingesehen und schon mal verlängert. Nun geht es um eine weitere Verlängerung.