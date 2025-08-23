Navigation

Finne gewinnt Luftgitarren-WM in der Heimat

Veröffentlicht: Samstag, 23.08.2025 10:46

Ein Gitarren-Wettbewerb ganz ohne Musikinstrumente? Was unmöglich klingt, ist im finnischen Oulo seit Jahrzehnten Realität. Denn dort findet einmal im Jahr die Luftgitarren-WM statt.

Luftgitarren-Weltmeisterschaft in Finnland
© Eeva Riihelä/Lehtikuva/dpa

Kurioses Event

Oulo (dpa) - Der neue Weltmeister der Luftgitarristen kommt aus Finnland: Aapo «The Angus» Rautio hat den Titel am Freitagabend in seinem Heimatland in der Stadt Oulo gewonnen. Mit dem Sieg von Rautio konnte sich Finnland erstmals seit dem Jahr 2000 wieder den ersten Platz des verrückten Wettbewerbs sichern, wie die Veranstalter mitteilten. 

«Das ist wirklich passiert. Ich kneife mich selbst, um herauszufinden, ob das alles wirklich wahr ist», schrieb der Sieger in seiner Instagram-Story und dankte allen, die ihn unterstützt haben.

Die Luftgitarren-WM ist Teil des August-Festivals in der Region um Oulo mit Musik, Kunst, Literatur und Performance und wird seit 1996 ausgetragen. Die Teilnehmer traten unter dem Motto «Make Air, Not War» (Macht Luft, nicht Krieg) auf. Bei dem Wettbewerb geht es darum, zu einem Musikstück auf einer imaginären Gitarre zu spielen. 

Der deutsche Kandidat Patrick «Van Airhoven» Culek schaffte es in diesem Jahr auf den vierten Rang. Auf dem zweiten Platz landete der Japaner Yuta «Sudo-chan» Sudo, Platz drei konnte sich Apolline «Lady Attila» Andreys aus Frankreich sichern.

© dpa-infocom, dpa:250823-930-946361/1
Luftgitarren-Weltmeisterschaft in Finnland
Der für Deutschland angetretene Kandidat Patrick Culek belegte als «Van Airhoven» in diesem Jahr den vierten Platz.© Eeva Riihela/Lehtikuva/dpa
Der für Deutschland angetretene Kandidat Patrick Culek belegte als «Van Airhoven» in diesem Jahr den vierten Platz.
© Eeva Riihela/Lehtikuva/dpa
Luftgitarren-Weltmeisterschaft in Finnland
Der Vorjahressieger aus Kanada, Zachary Knowles, wurde diesmal nur Fünfter. © Eeva Riihela/Lehtikuva/dpa
Der Vorjahressieger aus Kanada, Zachary Knowles, wurde diesmal nur Fünfter.
© Eeva Riihela/Lehtikuva/dpa

Weitere Meldungen

Party bei den Pandas: Leni und Lotti werden ein Jahr

Panorama Geburtstagsfeier im Berliner Zoo: Vor genau einem Jahr sind die Zwillinge Leni und Lotti zur Welt gekommen. Zum Ehrentag gibt's eine besondere Köstlichkeit - also, aus Pandasicht.

Berliner Pandabären-Zwillinge werden ein Jahr alt

Vergessener Plüschhund Jack wird Internetstar in Australien

Panorama Ein kleiner Stoffhund weckt in Australien große Gefühle: Jack, in einem Hotel vergessen, hat das Netz im Sturm erobert. Vom Empfang bis zum Housekeeping ist er überall dabei.

Plüschhund «Jack» in Australien

Wolke Hegenbarth verrät: Bin schon viel länger verheiratet

Kino & TV Schauspielerin Wolke Hegenbarth hat jetzt die wahre Geschichte ihrer Hochzeit erzählt. Sie wurde im neunten Monat schwanger getraut.

Wolke Hegenbarth und Oliver Vaid
skyline